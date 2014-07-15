台湾股市：随亚股第二日收高，预料美联储继续支持宽松政策

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透台北7月15日 - 台湾股市周二连续第二日收高，跟随区域股市的上扬格局，因市场预计美联储立场将继续对全球股市构成支撑。
台湾加权股价指数 收高0.51%或48.87点至9,569.17点；今日成交值 为1,126.64亿台币，上交易日修正后为1,121.85亿。
“大盘仍是高档震荡，虽然盘中创下近期新高，但终场仍收上影线，显示在接近9,600点有调节卖压。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他认为，就技术指标观察，日KD(随机指数)尚未交叉向上，且今日成交量能还未达到五日均量，显示大盘仅能维持惊惊涨格局，而不会出现大幅上扬的走势。指数在尚未跌破位在9,521点附近的10日均线前，偏多操作策略不变。
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周二及周三将在国会发表谈话。许多人预计叶伦会持续表达支持宽松政策及低利率的立场。
亚洲股市周二上涨，此前花旗财报及美国医保行业的新一轮并购潮都提振全球股价。本地时间13:44，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.22%。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。