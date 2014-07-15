台湾股市：随亚股第二日收高，预料美联储继续支持宽松政策

路透台北7月15日 - 台湾股市周二连续第二日收高，跟随区域股市的上扬格局，因市场预计美联储立场将继续对全球股市构成支撑。

台湾加权股价指数 收高0.51%或48.87点至9,569.17点；今日成交值 为1,126.64亿台币，上交易日修正后为1,121.85亿。

“大盘仍是高档震荡，虽然盘中创下近期新高，但终场仍收上影线，显示在接近9,600点有调节卖压。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，就技术指标观察，日KD(随机指数)尚未交叉向上，且今日成交量能还未达到五日均量，显示大盘仅能维持惊惊涨格局，而不会出现大幅上扬的走势。指数在尚未跌破位在9,521点附近的10日均线前，偏多操作策略不变。

美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周二及周三将在国会发表谈话。许多人预计叶伦会持续表达支持宽松政策及低利率的立场。