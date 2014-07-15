《汇市简讯》欧洲开盘：日圆以外亚洲货币承压

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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* 美元/日圆升0.02%，澳元/美元跌0.02%，欧元/日圆升0.03%，英镑/美元涨0.01%
* 美元/印尼卢比涨0.57%，美元/韩元升0.94%，美元/离岸人民币升0.07%，美元/泰铢涨0.08%
* 日股日经指数涨0.59%，中国沪综指跌0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.21%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5359%
* 日本央行维持经济复苏前景及通胀目标不变，淡化增税影响
* 关注美联储主席叶伦国会作证。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。