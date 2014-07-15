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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 13:53 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆以外亚洲货币承压

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* 美元/日圆升0.02%，澳元/美元跌0.02%，欧元/日圆升0.03%，英镑/美元涨0.01%

* 美元/印尼卢比涨0.57%，美元/韩元升0.94%，美元/离岸人民币升0.07%，美元/泰铢涨0.08%

* 日股日经指数涨0.59%，中国沪综指跌0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.21%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5359%

* 日本央行维持经济复苏前景及通胀目标不变，淡化增税影响

* 关注美联储主席叶伦国会作证。(完)

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