路透专访：日本前经济财政大臣称现在讨论央行退出策略是不可想象的

路透东京7月15日 - 日本前经济财政大臣竹中平藏周二表示，现在就讨论退出日本央行货币刺激举措将不可想象的，因为还需要一年半载，才能看出是否已击退通缩。

他并表示，日本4-6月经济成长数据，将是决定是否需要新货币刺激举措的因素，不过单是这个因素不会引发新举措。竹中平藏是著名的经济学家，也是政府顾问小组的成员。

“退出举措还早得很，”竹中平藏在日本央行决定维持其大规模货币刺激举措不变后不久对路透表示。

“我们必须藉由击退通缩来让消费者和投资者脱离通缩心态，”竹中平藏表示。