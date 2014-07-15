《路透晚报》--7月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收涨于一周半高点，受花旗财报及并购热潮提振

日本股市日经指数周二收涨于一周半高点，因花旗集团的强劲财报及美国医保行业的并购热潮提振投资者人气。日经指数收涨0.6%，至15,395.16点，为7月4日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.7%，至1,273.68点。JPX-日经400指数也上涨0.7%至11,588.42。

--中国股市：沪综指收升至一个月新高，金融数据超预期但调整压力加大

中国股市沪综指收升并创一个月收盘新高。今日公布的金融数据整体超出预期，但此前大盘累计涨幅已大，市场反复震荡，仅尾盘出现小幅拉升。分析师指出，上市公司半年报业绩逐步公布，题材股估值相对较高，遭到市场抛售，同时大盘在连续上涨后技术调整压力加大。沪综指收报2,070.357点，涨3.711点或0.18%，此前收盘高点为6月16日的2,085.98点。

--香港股市：收高，中国移动再度领涨

香港股市收高，中国移动连续第二日提振大盘，此前中国移动与另外两家电信运营商达成共同建设基础设施的协议。恒生指数收高0.5%，至23,459.96点的一周高位。恒生国企指数涨0.3%，为连续第四日收高。

--全球汇市：日央行下调GDP预估压低日圆，美元观望FED主席证词

日圆下滑，此前日本央行对经济成长发布谨慎看法，但并未暗示会推出新一轮量化宽松举措。英镑兑美元在英国通胀数据公布后涨至日高1.7133。汇市总体来说波动较小，因投资者正在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后在国会的证词陈述。0855GMT，美元/日圆近持平报101.53，英镑/美元上0.3%，至1.7137美元。

--欧元债市：公债收益率走跌，欧洲央行总裁德拉吉重申可能动用QE

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，上日欧洲央行总裁德拉吉重申，央行准备好必要时实施量化宽松，以支持欧元区经济复苏。意大利及西班牙10年期公债收益率各跌3个基点，分别跌至2.86%及2.75%。

--国际油市：布兰特油价仍接近107美元，受利比亚和伊拉克国内冲突支撑

布兰特油价略微下跌，但仍在每桶107美元附近，因中东和北非武装冲突引发的担忧给油价提供支撑。0824GMT时，布兰特原油期货跌0.23美元，报每桶106.75美元，周一结算价上涨0.32美元，报106.98美元。美国原油期货下滑0.11美元，报每桶100.8美元。

--金属期市：伦铜跌至近两周低点，投资者根据技术图形沽出

伦敦期铜跌至近两周低点，由于持续一个月的涨势似乎渐近尾声，基于图表分析策略的交易商抛售期铜。不过，上海期锌则飙升逾1%至17个月新高，跟随海外市场涨势，受助于矿山供应减少的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度低见7,078.25美元，为7月2日以来低位。0822GMT回到近持平水准，报每吨7,119美元。

--全球金市：在近四周最低水准附近交投，上日大跌