国际油市：布兰特油价仍接近107美元，受利比亚和伊拉克国内冲突支撑

Nunan称，如果出现伊拉克石油供应面临更多威胁的迹象，那么布兰特原油期货将再度上涨。

0558 GMT时，布兰特原油期货 跌0.23美元，报每桶106.75美元，周一结算价上涨0.32美元，报106.98美元。布兰特原油价格一直维持在三个月最低点附近。

美国原油期货 下滑0.03美元，报每桶100.88美元。

自6月中涨至九个月高位115.71美元后，布兰特原油持续稳步下挫。

投资者正在关注周二和周三美国将公布的石油库存报告。路透调查分析师预计，截至7月11日当周，美国原油库存下降200万桶，因炼油活动增加。

市场亦在等待中国将于周三公布的6月经济增长数据。

投资者还关注伊朗和乌克兰地缘政治情势。(完)

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