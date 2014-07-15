国际油市：布兰特油价仍接近107美元，受利比亚和伊拉克国内冲突支撑

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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Nunan称，如果出现伊拉克石油供应面临更多威胁的迹象，那么布兰特原油期货将再度上涨。
0558 GMT时，布兰特原油期货 跌0.23美元，报每桶106.75美元，周一结算价上涨0.32美元，报106.98美元。布兰特原油价格一直维持在三个月最低点附近。
美国原油期货 下滑0.03美元，报每桶100.88美元。
自6月中涨至九个月高位115.71美元后，布兰特原油持续稳步下挫。
投资者正在关注周二和周三美国将公布的石油库存报告。路透调查分析师预计，截至7月11日当周，美国原油库存下降200万桶，因炼油活动增加。
市场亦在等待中国将于周三公布的6月经济增长数据。
投资者还关注伊朗和乌克兰地缘政治情势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/于春红; 审校 王洋/石冠兰)
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