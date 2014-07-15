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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 14:16 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周二维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引
导的经济复苏设想受到质疑。一如外界普遍预期，日本央行维持政策框架不变，承诺通过大规模购买资产，每
年将基础货币增加60-70万亿日圆(5,920-6,910亿美元)。其购买资产主要为日本公债。 
    
    澳洲央行会议记录显示，可能还将在一段时间内将利率维持在纪录低位不变，因为不确定单靠政策刺激是
否足以抵消矿业降温和政府支出减少的影响。澳洲央行在7月1日会议上第11个月维持指标利率在2.5%不变。根
据会议记录显示，该央行重申长期以来的看法，即明年左右经济将以低于潜力的水平增长，之后将加快成长。
 
    
    美联储主席叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便美国经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采
取“异常宽松的”货币政策。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.25%              2014年6月12日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.15%            2014年6月5日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率7.50%        2014年4月25日上调50个基点
                                            
                                            
 非洲
  南非       附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 艾茂林; 审校 高琦)
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