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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下挫，创2月初以来最大单日百分比跌幅

路透首尔7月15日 - 韩国韩元周二遭遇五个多月来最差单日表现，外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦国会作证之前追捧美元、抛售韩元。

韩元兑美元 本地收报1,027.4，较周一收盘价1,018.2下跌0.9%。今日跌幅为2月3日以来最大百分比跌幅。(完)

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