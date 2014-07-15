韩国汇市：韩元兑美元下挫，创2月初以来最大单日百分比跌幅

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透首尔7月15日 - 韩国韩元周二遭遇五个多月来最差单日表现，外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦国会作证之前追捧美元、抛售韩元。
韩元兑美元 本地收报1,027.4，较周一收盘价1,018.2下跌0.9%。今日跌幅为2月3日以来最大百分比跌幅。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。