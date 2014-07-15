台湾债市：五年公债殖利率收创两周低位，因标债利率低于预期

* 五年券103/10得标利率低于预期，且国库未出手截标 * 空单过多且投资盘有养券需求，债市偏空气氛暂止 * 观察五年以下冷券卖压以及美元债在国际板的后续发行 * 103/6明日区间料在1.58-1.64%，103/10则在1.17-1.23% 路透台北7月15日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二明显收低。交易商表示，因 中午103/10得标利率低于预期，且国库意外未出手截标，在空单回补带动下，殖利率创下两周收盘低位。 他们认为，相较于近期偏空的气氛，标售结果比预期好很多。主因还是在于空方担心国库出手截标将无法 顺利回补，将下标利率写低，且有实质买盘认为具备养券价值而出手所致。103/10标售底定后，台债偏空气氛 可望暂时告终，等到月底20、30年券标售后，殖利率曲线才有变动机会。 “今天标售是空方与国库的博奕，由于空单达140亿台币，不太可能大家都说好一致写高。”一位公股银 行交易员说。 另一外商银行交易员则说，103/10标售后，要等到10月才有新的五年券供应，且10年券103/6A03106=TWO 又有邮局顾守，交易商势必还是得拿103/10，否则手中没券无法交易。 一大型证券商交易员指出，103/10发行前交易期间的加权平均成本在1.231%，也就是说只要放空的交易商 都赔钱。由于这次投标倍数达1.9倍，明显高于前次五年公债103/9 的1.16倍，是否代表银行端的 信心大复活，还要观察。 有交易商提及，债市殖利率是否在103/10标售结束止弹回稳，还要看存续期在五年以下的冷券卖压是否平 缓。以及近期是否还有更多美元债券在国际板发行，影响寿险业者对月底长券的胃纳需求。 103/10发行前交易殖利率今日收在1.2025%，创五年公债连续图 殖利率两周收盘低位，前低为 6月30日的1.183%。 台湾央行今日中午标售103/10，得标利率为1.227%。该利率低于市场预估的1.235-1.25%，但较上次同年 期公债标售得标利率1.20%走升2.7个基点。实际发行额为400亿台币，各行业的得标比重方面，银行业得标比 重58.75%、证券业33.25%、票券业3.0%、保险业5.0%。 交易员预估，明日103/10期公债交易区间先看1.17-1.23%；103/6期则先看1.58-1.64%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -4.05 1.2025 1.2016-1.2463 135.5 10 103/6 -1.60 1.6125 1.6125-1.6300 6.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美国5月企业库存、 意大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳 定报告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货 币政策报告在参议院作证； 7/16(三)：中国6月固定资产投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增加值、欧元区5月贸 易收支、美国6月生产者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生産和制造业産出、路透短观调查日本7 月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯 联储总裁费希尔在南加州大学讲话、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告； 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美 国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话、英国央行副 总裁康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行发布6月政策会议 记录。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6125 5 103/9 1.2125 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)