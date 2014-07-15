中国债市：证金公司研究推出交易所债券借贷业务，转融通品种待扩容

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透上海7月15日 - 在中国银行间债市债券借贷业务去年以来渐趋活跃后，从事转融通业务的中国证券金融公司近日研究，借助转融通业务平台在交易所债市也推出债券借贷业务，完善有关融资、卖空、清算交收等功能。
路透获得的该公司名为《关于开展证券市场债券借贷业务的研究报告》中，证金公司提出在证券市场开展债券借贷业务的想法，并建议依托现有转融通系统，以新增转融券债券交易品种和期限的方式先行试点，实现从无到有，然后逐步功能完善。
具体而言，第一阶段，先新增转融券债券交易品种和期限，包括三、七、14、28、91、182、273和364天等八个期限，固定期限和费率，约定申报和非约定申报两种交易方式；第二阶段，再新增非固定期限和固定费率，扩大借贷标的的债券范围，允许融入债券后进行质押回购等。
远期目标则是通过吸引银行、保险等机构参与转融通借贷业务等方式，建立集中统一、风险可控等功能完善的债券借贷平台。
“交易所市场推债券借贷业务还是有一定吸引力的，特别是在很多低评级的债券质押功能丧失后。”上海一家大型银行债券借贷业务人士介绍。
据了解，银行间市场现有的债券借贷业务模式，多为借入方质押无法回购融资的债券，借入对方持有的国债或高等级企业债，增加流动性储备，通过回购的方式提高杠杆融资。
根据公开数据，2013年到今年4月底，银行间市场债券借贷交易量达3,000亿元人民币，占同期整个交易量的0.11%。
交易所债券市场一旦推出债券借贷业务后，那些此前因为评级低于AA，或无法提供足额担保而丧失质押券功能的债券，将可以通过债券借贷业务，置换为高等级的债券进行回购融资，这对低等级债券市场的流动性将形成利好。
而根据证金公司前述研究报告，除了融资型推动的债券借贷业务，交易所市场未来的债券借贷业务，还将可以实现卖空，满足清算交收等需求。
证金公司主要从事转融通业务，主要向券商拆出资金或股票，从而间接支持全市场融资融券业务发展。去年底该公司注册资本为199亿元，并计划增资扩股至240亿元。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
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