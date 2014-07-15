美亿万富豪提议将加州分割为六个州

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山7月14日（记者 Jennifer Chaussee） - 支持将加利福尼亚州分割成六个不同州提议的亿万风险投资富豪Timothy Draper周一称，他已经收集了足够多的签名，在未来两年时间里让该提议进入投票程序。
Draper是硅谷一家风险投资公司的创始人，投资过Twitter,、Skype和特斯拉等企业。他数月来一直倡议对分割加州的提议进行投票。加州是美国人口最多的州。
“这将有助于我们创造更能积极响应、更有创新性而且更加本地化的政府，这对所有加州人都好。这一想法……是创造六个州，每个州拥有会进行积极响应的地方政府，这些州能更好地代表选民，并对他们负责，”该运动的发言人Roger Salazar说道。
Salazar周一表示，该运动已获得约80.8万个签名，足以让该提议进入2016年11月的投票。Draper和其他支持者计划周二向加州州务卿Debra Bowen提交签名。
但是该计划已激怒了加州民主党和共和党人士，反对者称投票通过的机会非常低。即使真的获得了投票者的支持，仍需要获得国会批准，反对者称国会不太可能批准。
“这是对时间、精力和金钱的巨大浪费，将损害加州品牌。通过的几率为零。这会吓跑投资……眼下州长正在带领我们重振经济，”民主党政治策略师Steven Maviglio指出。Maviglio与共和党策略师Joe Rodota组建了OneCalifornia组织，来对抗Draper的计划。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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