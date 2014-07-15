日本央行：经济成长料超趋势水平，出口将温和复苏--总裁黑田东彦

路透7月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周二在新闻发布会上表示：

* 消费税上调后的需求回落是意料之中的事情

* 经济活动的良性循环继续稳步发展

* 央行的地区官员认为，消费税上调引发的需求回落已经有缓解迹象

* 预计日本GDP和CPI将大体符合4月预估

* 预计日本经济将继续以超过趋势增长率的水平成长

* CPI料将在预测期间（2014-2016财年）的中段达到2%的目标

* 一些央行审议委员对于CPI前景更加谨慎

* 央行的质化和量化宽松(QQE)政策正在产生预期效果

* 只要实现2%的物价目标需要QQE，则将一直实施该政策

* 将检视经济面临的上下档风险并做出必要调整，还将密切关注消费税上调影响

* 短观调查显示尽管上调消费税，但企业仍很有信心

* 尽管一些产业面临劳动力短缺，日本经济仍能实现高于趋势成长率的增速

* 需要采取措施来提高日本经济产能

* 没有必要修改之前作出的物价预测

* 预计通胀率不会放缓到1%以下

* 即便经济在4-6月萎缩，预计仍可在7-9月反弹

* 民间消费料将保持坚挺的趋势

* 由于亚洲经济体疲弱，日本出口复苏延迟

* 出口将会复苏，只是步伐温和

* 日本企业在通缩时期下调价格的情况将减少

* 日本企业上调薪资和价格的形势未变

* 汽油价格上涨不会对整体物价造成很大影响