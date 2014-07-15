中东情势：以色列同意埃及提出的停火方案，但哈玛斯持怀疑态度

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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这场堪称两年来加沙地区最严重的冲突，并未造成以色列境内人员丧生，主要是因以国部署了铁穹反导弹系统。但频繁射击的火箭弹也干扰到生活，因为只要空袭警报一响起，以色列多数地区的民众就得忙着找地方躲避。
据埃及外交部宣布的提案，双方将于0600 GMT起“降低战事力度”，12小时后全面停火。
以色列和巴勒斯坦派系的高层代表将于48小时内，在开罗另外举行谈判，通过“建立信任的措施”以巩固停火协议。
阿拉伯国家联盟在声明稿称，乐见埃及“保护无辜生命”的提议。
巴勒斯坦官方新闻通讯社WAFA称，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯乐见这个提案，并呼吁接受这个提案。阿巴斯在4月时与哈玛斯达成协议，双方将共组联合政府。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 张涛/李婷仪)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。