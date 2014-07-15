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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 15:00 BJT

中东情势：以色列同意埃及提出的停火方案，但哈玛斯持怀疑态度

这场堪称两年来加沙地区最严重的冲突，并未造成以色列境内人员丧生，主要是因以国部署了铁穹反导弹系统。但频繁射击的火箭弹也干扰到生活，因为只要空袭警报一响起，以色列多数地区的民众就得忙着找地方躲避。

据埃及外交部宣布的提案，双方将于0600 GMT起“降低战事力度”，12小时后全面停火。

以色列和巴勒斯坦派系的高层代表将于48小时内，在开罗另外举行谈判，通过“建立信任的措施”以巩固停火协议。

阿拉伯国家联盟在声明稿称，乐见埃及“保护无辜生命”的提议。

巴勒斯坦官方新闻通讯社WAFA称，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯乐见这个提案，并呼吁接受这个提案。阿巴斯在4月时与哈玛斯达成协议，双方将共组联合政府。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 张涛/李婷仪)
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