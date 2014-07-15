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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 16:17 BJT

中国新债：台州银行下周二将发行5.3051亿元ABS，其中优先档3.74亿元

路透北京7月15日 - 中国台州银行股份有限公司周二公告，将于下周二(22日)发行总额5.3051亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模3.74亿元，次级档1.5651亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期ABS受托人为百瑞信托，第一创业摩根大通证券为主承销商。具体招标时间为7月22日上午10:00-11:00，7月23日缴款截止，起息日和信托设立日同为7月24日。

以下为具体条款：

优先级档 次级档

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发行量(亿) 3.74 1.5651

招标量(亿) 3.74 1.0346

加权平均期限 0.75年 1.01年

预期到期日 2015/7/26 2015/7/26

计息标准 固息 无票面利率

利率区间 5.50%-6.00% --

招标方式 单一利率(荷兰式) 数量招标

信用等级 AAA/AA+ 无评级

(中诚信/中债资信)

-----------------------------------------------（完）

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 杨文纨；审校 康熙泽)
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