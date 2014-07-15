中国新债：台州银行下周二将发行5.3051亿元ABS，其中优先档3.74亿元

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透北京7月15日 - 中国台州银行股份有限公司周二公告，将于下周二(22日)发行总额5.3051亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模3.74亿元，次级档1.5651亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期ABS受托人为百瑞信托，第一创业摩根大通证券为主承销商。具体招标时间为7月22日上午10:00-11:00，7月23日缴款截止，起息日和信托设立日同为7月24日。
以下为具体条款：
优先级档 次级档
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发行量(亿) 3.74 1.5651
招标量(亿) 3.74 1.0346
加权平均期限 0.75年 1.01年
预期到期日 2015/7/26 2015/7/26
计息标准 固息 无票面利率
利率区间 5.50%-6.00% --
招标方式 单一利率(荷兰式) 数量招标
信用等级 AAA/AA+ 无评级
(中诚信/中债资信)
-----------------------------------------------（完）
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 杨文纨；审校 康熙泽)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。