台湾汇市：台币收在近三周的低位，关注美联储主席国会作证

* 台币收在近三周的低位 * 出口商略显观望，关注美联储主席听证结果 * 明日实质交易区间暂看29.970-30.020 路透台北7月15日 - 台币兑美元 周二随亚币走弱，收在近三周的低位 ；韩元 创2月以来最大单日跌幅，拖累台币预期。市场关注美联储主席叶伦周三在国 会作证结果。 汇银人士指出，外资上午汇出，但午后又出现小幅汇入，在台股也维持买超，目前为止 外资对台股尚无反转大卖汇出的迹象。至于进口商盘中现踪买入美元。因韩元今日大贬，出 口商预期美元可能续强走升至30以上，因此不愿在此时此刻大力抛汇，至于台湾央行则略有 卖出美元提供流动性。 〞股市还好好的，外资没有要转头出去，〞一位外商银交易员说。 不过他们也认为，由于7-8月是台湾上市柜企业发放现金股利的高峰期，外资一般拿到 现金股利将会汇出，今年现金股利发放最大的--台积电 高达777.86亿台币的现金 股利，将于8月6日发放，这将令台币在8月大升不易。 他们也说，韩元今日大贬，预料这将令央行将维持台币偏弱的格局，不排除台币明日实 质交易向30的整数关卡测试。 台币今收在近三周的低位，前低在6月25日的30.051。交易员预估明日台币实质交投区 间暂看在29.970-30.020。台币今日易区间在29.940-29.990，上日交易区间主要在29.916-2 9.950。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点仍在价平 附近，变化不大，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.975/29.995左右，上 日纽约盘收在29.950。 台湾股市周二连续第二日收高，跟随区域股市上扬，因市场预计美联储立场将继续对全 球股市构成支撑。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超28.15亿台币，再度转为买 超；上交易日为卖超24.72亿台币。 韩元兑美元 周二收在1,027.4，为2月以来最大的单日跌幅，上日收在1,018.2。[ EMRG/SGCN] 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美 国5月企业库存、义大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总 裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席会议、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主 席叶伦就半年货币政策报告在参议院作证； 7/16(三)：中国6月固定资産投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增 加值、欧元区5月贸易收支、美国6月生産者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生 産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书 、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州大学讲话 、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告； 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请 领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经 济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行 发布6月政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.042 30.001 29.937-30.042 30.006 8.07 6.63 元太外汇经纪公司 30.040 30.000 29.946-30.040 30.002 2.21(! 2.56 !) 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.120/-0.110 -0.135/-0.100 (完)