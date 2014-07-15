中国股市：沪综指收升至一个月新高，金融数据超预期但调整压力加大

路透北京7月15日 - 中国股市沪综指周二收升并创一个月收盘新高。今日公布的金融数据整体超出预期，但此前大盘累计涨幅已大，市场反复震荡，仅尾盘出现小幅拉升。分析师指出，上市公司半年报业绩逐步公布，题材股估值相对较高，遭到市场抛售，同时大盘在连续上涨后技术调整压力加大。

沪综指 收报2,070.357点，涨3.711点或0.18%，此前收盘高点为6月16日的2,085.98点；上证A股今日成交1,028亿元人民币，上交易日为963亿元。

“今天最主要还是从技术层面上看，涨多了有一个调整。”西南证券首席策略分析师张刚称。

他并表示，市场担心新股发行会造成资金分流，造成做多意愿不足，但新股申购对二级市场市值有相应的要求，因此料不会造成大规模的资金分流情况。

中国证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。

深市创业板指数P 收跌1.887%，走势弱于沪综指。通源石油 跌停报收、中瑞思创 收跌9.83%。

中国6月金融数据整体超出预期，此前诸多微刺激政策渐显成效，当月人民币贷款和社会融资增长强劲，M2增速创10个月来高点，并远超央行设定的目标。