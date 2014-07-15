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债券 | 2014年 7月 15日 星期二 14:51 BJT

路透基点：世纪互联在台北举行无交易路演--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，美国Nasdaq挂牌的世纪互联7月8日在台北举行无交易路演，向银行业者传达该公司的财务表现及可能的融资计画。

消息人士称，德意志银行为活动统筹。

根据公司的声明，世纪互联在6月18日将2017年到期的20亿元人民币(3.22亿美元)三年期点心债定价在年利率6.875%。资金将用于设立新的数据中心、支应收购、为10亿元人民币2016年3月到期债券的收购要约融资、以及作为一般企业用途。

世纪互联为中国最大的电信中立互联网基础设施服务商。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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