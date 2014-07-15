路透基点：世纪互联在台北举行无交易路演--TRLPC

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，美国Nasdaq挂牌的世纪互联7月8日在台北举行无交易路演，向银行业者传达该公司的财务表现及可能的融资计画。
消息人士称，德意志银行为活动统筹。
根据公司的声明，世纪互联在6月18日将2017年到期的20亿元人民币(3.22亿美元)三年期点心债定价在年利率6.875%。资金将用于设立新的数据中心、支应收购、为10亿元人民币2016年3月到期债券的收购要约融资、以及作为一般企业用途。
世纪互联为中国最大的电信中立互联网基础设施服务商。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。