中国新债：邮储银行下周二将发行约68亿元个人住房贷款支持证券

路透上海7月15日 - 中国邮政储蓄银行周二公告称，将于下周二(22日)发行今年第一期个人住房贷款支持证券(ABS)，发行总额68.1424亿元人民币，其中优先档64.73亿元将招标发行，次级档3.4124亿元将由邮储银行自持。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期资产支持证券由交银国际信托担任发行人和受托人，中信证券 为主承销商；具体招标时间为7月22日下午14:00-15:00，7月24日缴款截止，起息日和信托设立日同为7月25日。