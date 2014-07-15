版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 15:02 BJT

中国新债：邮储银行下周二将发行约68亿元个人住房贷款支持证券

路透上海7月15日 - 中国邮政储蓄银行周二公告称，将于下周二(22日)发行今年第一期个人住房贷款支持证券(ABS)，发行总额68.1424亿元人民币，其中优先档64.73亿元将招标发行，次级档3.4124亿元将由邮储银行自持。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期资产支持证券由交银国际信托担任发行人和受托人，中信证券 为主承销商；具体招标时间为7月22日下午14:00-15:00，7月24日缴款截止，起息日和信托设立日同为7月25日。

以下为具体条款：

优先A档 优先B档 次级档

------------------------------------------------------

发行量(亿) 59.96 4.77 3.4124

招标量(亿) 59.96 4.77 3.4124

计息标准 浮息 浮息 无票面利率

利率基准 一年定存3% 一年定存3% --

利差区间 2.30%-2.80% 3.30%-3.80% --

招标方式 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(中诚信国际) AAA A- 未评级

(中债资信) AAA A 未评级

------------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐