中国新债：邮储银行下周二将发行约68亿元个人住房贷款支持证券

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透上海7月15日 - 中国邮政储蓄银行周二公告称，将于下周二(22日)发行今年第一期个人住房贷款支持证券(ABS)，发行总额68.1424亿元人民币，其中优先档64.73亿元将招标发行，次级档3.4124亿元将由邮储银行自持。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本期资产支持证券由交银国际信托担任发行人和受托人，中信证券 为主承销商；具体招标时间为7月22日下午14:00-15:00，7月24日缴款截止，起息日和信托设立日同为7月25日。
以下为具体条款：
优先A档 优先B档 次级档
------------------------------------------------------
发行量(亿) 59.96 4.77 3.4124
招标量(亿) 59.96 4.77 3.4124
计息标准 浮息 浮息 无票面利率
利率基准 一年定存3% 一年定存3% --
利差区间 2.30%-2.80% 3.30%-3.80% --
招标方式 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(中诚信国际) AAA A- 未评级
(中债资信) AAA A 未评级
------------------------------------------------------(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。