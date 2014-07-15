全球金市：在近四周最低水准附近交投，上日大跌

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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上周黄金攀升至近四个月高点1,345美元，因葡萄牙圣灵银行的问题引发对欧元区银行业再爆危机的担忧。
“目前面临更多下跌风险，尤其是假如金价跌破1,305美元的话，“新加坡一贵金属交易商称，
“令人担心的是，即使金价下跌30美元，似乎实货买盘仍没有增加，这可能增加了金价压力。”
全球主要黄金购买国中国金价较全球指标水准从前日的持平降至贴水，显示实货买需疲弱。
交易商称，亚洲其他地区需求亦低迷。
黄金投资者关注美联储主席叶伦周二稍晚在参议院一委员会的证词陈述，以从中寻找美联储何时将开始升息的线索。
黄金投资者亦关注中东和乌克兰的局势发展，如果暴力事件升级，可能会产生对黄金新一轮的避险买需。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 表示，周一的黄金持仓量增加8.68吨至808.73吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1308.9 2.06 0.16
现货银 20.88 0 0
现货铂金 1491.25 4.1 0.28
现货钯金 870.85 2.9 0.33
COMEX期金 1309.9 3.2 0.24
COMEX期银 20.96 0.046 0.22
汇率
欧元/美元 1.3604
美元指数 80.241
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 田建华/于春红; 审校 艾茂林/张若琪)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。