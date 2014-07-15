日本央行：政策会议后总裁记者会讲话摘要

**量化宽松(QE)退出策略**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行似乎将在退出QE方面早于其他主要央行。他们的退出策略或许有些地方值得学习。

但日本和美国在退出QE时各有其适合做法与时间表，以反映各自的经济和金融情况。

所以其他主要央行不见得将自动因袭美联储的脚步。

**市场**

市场的低波动性可能与主要央行的QE等非传统货币政策有一些关联。

为时过长的传统与非传统货币宽松，有导致投资人过度追求收益的风险，各国央行都已经警觉到这一点...至于以日本来说，我不认为有这样的趋势存在。(完)