中国新债：中信银行下周二将发行约61.97亿元ABS，其中优先档55.95亿

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透上海7月15日 - 中国中信银行 周二公告，将于下周二(22日)发行总额61.968亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模55.945亿元，次级档6.023亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为中海信托，中信证券 为主承销商。具体招标时间为7月22日下午15:00-16:00，7月23日缴款，起息日和信托设立日同为7月24日。
以下为具体条款：
A-1档 A-2档 B档 次级档
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发行量(亿) 20 30.4 5.545 6.023
招标量(亿) 19 28.88 5.267 5.721
加权平均期限 0.51年 0.78年 1.89年 --
计息标准 浮息 浮息 浮息 无票面利率
利率基准 一年定存3% 一年定存3% 一年定存3% --
利差区间 1.50%-2.50% 1.70%-2.70% 3.00%-4.00% --
招标方式 单一利差 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(中诚信国际) AAA AAA AA- 未评级
(中债资信) AAA AAA A- 未评级
--------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。