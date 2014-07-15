版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 15:19 BJT

中国新债：中信银行下周二将发行约61.97亿元ABS，其中优先档55.95亿

路透上海7月15日 - 中国中信银行 周二公告，将于下周二(22日)发行总额61.968亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模55.945亿元，次级档6.023亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为中海信托，中信证券 为主承销商。具体招标时间为7月22日下午15:00-16:00，7月23日缴款，起息日和信托设立日同为7月24日。

以下为具体条款：

A-1档 A-2档 B档 次级档

--------------------------------------------------------------------

发行量(亿) 20 30.4 5.545 6.023

招标量(亿) 19 28.88 5.267 5.721

加权平均期限 0.51年 0.78年 1.89年 --

计息标准 浮息 浮息 浮息 无票面利率

利率基准 一年定存3% 一年定存3% 一年定存3% --

利差区间 1.50%-2.50% 1.70%-2.70% 3.00%-4.00% --

招标方式 单一利差 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(中诚信国际) AAA AAA AA- 未评级

(中债资信) AAA AAA A- 未评级

--------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐