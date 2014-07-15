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货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 15:21 BJT

中国国企：国资委宣布中粮和国开投为国有资本投资公司首批试点企业

路透上海7月15日 - 中国国务院国资委周二宣布六家央企成为国企“四项改革”试点企业，其中中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业。

中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。而中国节能集团、中国建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。

国资委周二下午就央企开展“四项改革”试点工作举行新闻会。“四项改革”指的是国有资本投资运营公司试点、混合所有制试点、董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点以及纪检工作组试点。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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