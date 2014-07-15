路透基点：盛大游戏杠杆收购融资案承销银团组成--TRLPC

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，一安排行团队正在形成，承销中国盛大游戏7.50-8.50亿美元融资案。
消息人士称，可能有八家银行组成该银团，融资条款正在商议中。
一消息人士指出，这八家银行为中国银行、法国巴黎银行、中国民生银行、花旗、高盛、工银国际、野村和瑞银。
该消息人士称，融资条款预计在一周左右敲定，其后各银行将进行内部审批。
控股权收购一事自1月开始酝酿，当时共同持有盛大游戏76.2%股权的盛大互动娱乐有限公司和其附属投资公司春华资本(Primavera Capital)提出，每单位美股存托凭证6.90美元的报价，相当于对公司作价19亿美元。
交易进展缓慢，主要是因为过去几个月来财团持续扩大。
消息人士指出，这项杠杆收购(LBO)融资案预计在8月底或9月初左右启动一般联贷。
根据汤森路透，盛大游戏2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为19.5亿元人民币。
另一名消息人士称，这项融资交易的杠杆比率约2.3-2.7倍。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。