路透基点：盛大游戏杠杆收购融资案承销银团组成--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，一安排行团队正在形成，承销中国盛大游戏7.50-8.50亿美元融资案。

消息人士称，可能有八家银行组成该银团，融资条款正在商议中。

一消息人士指出，这八家银行为中国银行、法国巴黎银行、中国民生银行、花旗、高盛、工银国际、野村和瑞银。

该消息人士称，融资条款预计在一周左右敲定，其后各银行将进行内部审批。

控股权收购一事自1月开始酝酿，当时共同持有盛大游戏76.2%股权的盛大互动娱乐有限公司和其附属投资公司春华资本(Primavera Capital)提出，每单位美股存托凭证6.90美元的报价，相当于对公司作价19亿美元。

交易进展缓慢，主要是因为过去几个月来财团持续扩大。

消息人士指出，这项杠杆收购(LBO)融资案预计在8月底或9月初左右启动一般联贷。

根据汤森路透，盛大游戏2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为19.5亿元人民币。