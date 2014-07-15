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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 15:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受油价和上海期胶走弱拖累

布兰特原油期货周二跌向每桶106美元，因中东和北非紧张形势的疑虑缓和，但地缘政治风险仍继续给油价带来支撑。

上海期交所主力9月期胶合约 跌30元人民币，收报每吨13,990元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤166美分，跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/张若琪 审校 杜明霞/李婷仪)
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