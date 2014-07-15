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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》德国ZEW数据将为欧元/美元提供短暂聚焦题材

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* FED主席叶伦国会证词的重头戏今日稍晚登场，德国ZEW数据对欧元/美元的影响较为次要

* 市场预测德国ZEW经济景气判断指数由29.8跌至28

* 德国近期数据疲软，因此ZEW低于预期的风险更大

* 但最近ZEW数据很少对欧元/美元造成重大影响

* 波动率偏软，暗示今日事件不太可能打破欧元/美元僵滞格局(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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