《汇市简讯》德国ZEW数据将为欧元/美元提供短暂聚焦题材

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
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* FED主席叶伦国会证词的重头戏今日稍晚登场，德国ZEW数据对欧元/美元的影响较为次要
* 市场预测德国ZEW经济景气判断指数由29.8跌至28
* 德国近期数据疲软，因此ZEW低于预期的风险更大
* 但最近ZEW数据很少对欧元/美元造成重大影响
* 波动率偏软，暗示今日事件不太可能打破欧元/美元僵滞格局(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。