离岸人民币：汇丰投资管理于香港推出RQFII中国固定收益基金

路透香港7月15日 - 汇丰控股 旗下资产管理业务分支周二称，推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国固定收益基金，为首间国际资产管理机构在港的RQFII债券基金产品。

汇丰环球投资管理在一份声明中称，该基金的目标是透过RQFII，主要投资于由固定收益证券及货币市场工具组成的投资组合，以取得以人民币计值的总回报。

该公司香港区行政总裁兼亚太区主管巴培卓表示，“作为人民币业务的领导者，我们很高兴成为首间于香港推出RQFII产品的国际资产管理机构。能够更广泛投资中国在岸市场，可进一步巩固我们于人民币业务的领先地位。”

汇丰环球投资管理于1992年推出中国股票基金，开拓投资中国的领域。2003年合格境外机构投资者计划面世，汇丰环球投资管理亦成为首批取得相关资格及额度的机构之一。2011年，其推出投资于离岸人民币债券的汇丰人民币债券基金，该基金资产规模为全港最大，达54亿元人民币。

该公司亚太区债券投资总监陈宝枝说，“随着中国持续推行改革及市场自由化，大量投资机会涌现。我们于中国离岸人民币债券市场成绩斐然，加上汇丰RQFII基金，投资者现可透过我们的投资平台，参与整个中国债券市场。”

中国在岸人民币债券市场增长明显，已成为规模最大及债券数目最多的债券市场之一，市值接近29万亿元人民币。市场发展一日千里，除增加深度亦使信贷产品更趋多元化，加上较具竞争力的收益率以及人民币的潜力，使该资产类别更具吸引力。

汇丰RQFII基金设美元、人民币及港元货币，供香港零售及机构客户认购。零售投资者的最低投资额为1,000美元、10,000元人民币或10,000港元。

汇丰环球投资管理于2013年在香港取得RQFII投资额度，亦刚于伦敦获RQFII资格，并正计划为欧洲客户推出人民币投资产品。于3月末，汇丰环球投资管理的资产管理规模达4,400亿美元。