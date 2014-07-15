表格：韩国公债和公债期货周二收盘价

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透首尔7月15日 - 以下为韩国债市周二收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 106.76 106.74
10年期公债收益率 3.062% 3.075%
五年期公债收益率 2.777% 2.784%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。