路透伦敦7月15日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：仍处于2012年低点以来的整体升势。整体区间依然完好，只要守在1.3500上方，向1.3700回撤的风险更大。关键支撑位仍在1.3495，即2012年低点以来的趋势线支撑位。

美元/日圆：跌破101.80后整体区间完好，继续在101.20和103.00稍下方的区间高位之间波动。盘中阻力为101.80。

欧元/英镑：昨日升破0.7960区域，可能初步开启向0.80的升势，进而升向3月高点引出的趋势线的阻力位0.8035区域。下档压力犹存，只要保持在该趋势线下方，就有可能跌向0.7880。

英镑/美元：英镑看似正积聚下行动能，初看1.7040，可能最低至1.6910。只有升破1.7180才能破坏这一格局，并进一步涨向1.7330。1.7330为2007年高点2.1160跌向2009年低点1.3500一波跌势的50%回档位。只有跌破1.6910支撑位才会推迟上述情形发生。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3613 1.3619 -0.04 -0.96 1.3745

美元/日圆 101.60 101.53 +0.07 -3.51 105.30

欧元/日圆 138.32 138.25 +0.05 -4.36 144.63

美元/瑞郎 0.8920 0.8918 +0.02 -0.09 0.8928

英镑/美元 1.7065 1.7083 -0.11 +3.07 1.6556

美元/加元 1.0726 1.0708 +0.17 +1.00 1.0620

澳元/美元 0.9364 0.9393 -0.31 +5.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8789 0.8803 -0.16 +7.10 0.8206

欧元/瑞郎 1.2146 1.2146 +0.00 -1.02 1.2271

欧元/英镑 0.7976 0.7970 +0.08 -3.87 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2508 9.2501 +0.01 +4.56 8.8474

美元/挪威克朗 6.1904 6.1838 +0.11 +2.05 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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