香港社会：2017年行政长官产生办法有需要修改，提请人大常委决定--特首

路透香港7月15日 - 香港特区行政长官梁振英周二在提交全国人大常委会的报告中指出，认为2017年行政长官产生办法有需要进行修改，以实现普选目标，并提请全国人大常委会就是否需要修改作出决定。

《基本法》订明了最终达至普选产生行政长官和全体立法会议员的目标，而全国人大常委会订明香港可于2017年普选行政长官并在之后普选全体立法会议员。但就有关选举办法，社会上有不同声音，政府于去年12月4日至今年5月3日展开公众谘询，并于今天公布谘询结果，并由特首将报告提交全国人大。

梁振英在报告中指出，香港社会普遍殷切期望于2017年落实普选行政长官，普遍认同成功落实普选行政长官对香港未來施政、经济和社会民生，保持香港发展及长期繁荣稳定，有正面作用。

＂香港社会普遍期望特区的选举制度能进一步民主化，并按照《基本法》和全国人大常委会的相关解释及决定，如期落实2017年行政长官普选 的目标及做好2016年立法会选举的工作。＂他说。

此外，社会大众亦普遍认同在《基本法》和全国人大常委会的相关解释及决定的基础上，理性务实讨論，凝聚共识，落实普选行政长官；以及行政长官人选须＂爱国爱港＂。

就提名委员会的组成，较多意見认同提名委员会应参照目前的选举委员会的组成方式，即由四大界别同比例组成，以达到广泛代表性的要求。同时，有不少意見认为提名委员会可按比例适量增加议席；也有不少意見认为提名委员会的人数应维持在目前选举委员会的委员数目，即1,200人，如需作出增加，也不应超过1,600人。

至于争议较大的在提名委员会之外加入＂公民提名＂、＂政党提名＂的建议，梁振英在报告中亦有提及。但＂公民提名＂及＂政党提名＂被指并不符《基本法》。

＂虽然在谘询期内已有法律专业团体和其他社会人士指出‘公民提名’不符合《基本法》的规定，但有不少香港市民在谘询期结束后仍然认为普选行政长官的提名程序应包括‘公民提名’这元素在内。＂他说。

梁振英表示，认为香港社会普遍期望能先在2017年落实普选行政长官，以至全港500多万合资格选民可于2017年以＂一人一票＂方式选出下任行政长官，为香港的政制发展迈出最重要一步。

＂因此，我认为2017年行政长官产生办法有需要进行修改，以实现普选目标。＂他在报告中总结称。

根据《基本法》第45条规定，在香港特区行政长官实行普选产生的办法时，须组成一个有广泛代表性的提名委员会。提名委员会须按照民主程序提名产生若干名行政长官候选人，由香港特别行政区全体合资格选民普选产生行政长官人选，报中央人民政府任命。

由香港大学民意研究计划于上月进行的民间全民投票活动中，共有近80万香港市民参与投票，有42.1%的民众支持“真普选联盟方案”，即包含三个提名途径：公民提名、政党提名及提名委员会提名。任何参选人可循任何一个提名途径成为候选人。此外，有87.8%的参与投票民众支持若政府方案不符国际标准，立法会应予以否决。

在7月1日举行的游行活动中，争取公民直接提名是主题之一，而据主办单位指出今年游行人数录得自香港回归中国以来破纪录的51万人参与，但港大民意研究计划点算则指游行人数应介乎15.4万至17.2万之间。（完）

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