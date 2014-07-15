金属期市：伦铜跌至近两周低点，投资者根据技术图形沽出

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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“铜价已强劲上扬，因此从当前价位回落只是自然而然的事，”顾问公司Rivkin分析师Tim Radford称。
“跌势是否持续，要看明天中国国内生产总值(GDP)数据。中国大陆和香港股市走势乐观，反映出对经济增长恢复信心...走高的可能性较大。”
路透调查显示，中国第二季GDP增速料持稳在7.4%，说明随着政府出台一系列激励举措，经济持续复苏。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度低见7,078.25美元，为7月2日以来低位。之后削减跌幅至近持平水准，报每吨7,119美元。上日小幅下跌。
交易商称，跟进买盘不足，使其未能突破关键技术位，发出卖出信号。
“后续上涨力量不够，技术和投机性抛盘信心更足，”香港一交易商称。其预计支撑位在7,080美元，7,045美元，和6,900美元。
摩根大通在一份报告中称，预计目前支撑位在7,000美元关口附近，因精炼铜库存有限。
上海期货交易所主力9月期铜 一度下跌1.5%至每吨50,080元人民币。终场收跌0.4%。
沪锌 扳回稍早跌幅，收高1.3%，盘中触及每吨16,620元人民币的17个月新高。
LME期锌 盘中稍早下滑，但受沪锌的扶助回升，持稳于每吨2,308.25美元，接近上日曾触及的2011年8月以来最高水平2,325.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/张若琪 审校 杜明霞/艾茂林)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。