中国债市：IRS陡峭化上行，亮丽金融数据加重债市谨慎预期

路透上海7月14日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二陡峭化上行，一方面资金面偏紧的局面因准备金退款稍显缓和，另一方面6月金融数据超预期令政策前景预期趋向谨慎，推动IRS延续升势。

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

“下午比上午好点，但比昨天还是上了，（金融）数据很好，预期比较谨慎，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员谈到，目前IRS整体上涨了4-5个基点(bp)，曲线略呈陡峭化，其中五年期走升约5个点。

上述券商交易员并表示，虽然今日资金有所转好，但下半年初资金面的收紧仍令机构有些出乎预料，此前对于未来流动性的乐观预期有所弱化，加之越来越多的数据印证经济基本面向好，政策面缺乏进一步想象空间，IRS仍易涨难跌。

银行间市场周二主要回购加权利率 小幅下跌，因今日为月中存款准备金例行调整日，部分存准资金退回，带动场内供给较此前宽裕。

国家统计局周三(16日)将召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7353/3.8380 3.7900/3.8740 4.0400/4.1277 4.2820/4.3740 4.2580/4.5520

上日 3.6370/3.7330 3.6980/3.7780 3.9630/4.0450 4.2040/4.2960 4.2083/4.4883

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变动 +0.0983/+0.1050 +0.0920/+0.0960 +0.0770/+0.0827 +0.0780/+0.0780 +0.0497/+0.0637

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。