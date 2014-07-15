《汇市简讯》美元/日圆上下档皆受买卖单及技术面价位箝制

0758GMT

* 美元/日圆亚洲时段区间为101.53-65，日本央行会议波澜不兴

* 据传买单在101.30，卖单由101.70挂出，有诸多技术指标予以强化

* 近期的日低在101.33、101.22、101.06(分属7月14日、11日及10日)

* 周四高点在101.66，一目均衡基准线在101.83，200日均线在101.93，日线云区在101.96

* 距离现价最近的到期选择权执行价在101.65-70