《汇市简讯》美元/日圆上下档皆受买卖单及技术面价位箝制

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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* 美元/日圆亚洲时段区间为101.53-65，日本央行会议波澜不兴
* 据传买单在101.30，卖单由101.70挂出，有诸多技术指标予以强化
* 近期的日低在101.33、101.22、101.06(分属7月14日、11日及10日)
* 周四高点在101.66，一目均衡基准线在101.83，200日均线在101.93，日线云区在101.96
* 距离现价最近的到期选择权执行价在101.65-70
* 选择权隐含波动率承压，跟随实际波动率偏低走势--波动率曲线重回数年低位(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。