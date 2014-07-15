全球金融：FSB开始就深入改革汇率定价征询意见

路透伦敦7月15日 - 全球监管者--金融稳定委员会(FSB)正研究对外汇市场的基准定价体系进行彻底改革，以回应外界对大银行交易员操控汇率的指控。现在这些指控正在调查当中。

作为二十国集团(G20)的金融管理机构，FSB周二发布了一份咨询文件，征询对若干建议的看法，包括改革市场基础结构、体系和基准汇价计算方式。