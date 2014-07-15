全球金融：FSB开始就深入改革汇率定价征询意见

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦7月15日 - 全球监管者--金融稳定委员会(FSB)正研究对外汇市场的基准定价体系进行彻底改革，以回应外界对大银行交易员操控汇率的指控。现在这些指控正在调查当中。
作为二十国集团(G20)的金融管理机构，FSB周二发布了一份咨询文件，征询对若干建议的看法，包括改革市场基础结构、体系和基准汇价计算方式。
这些提议要比银行业几周前的预计更加深入。FSB称，银行及其他市场参与者需要在8月12日前答复，最终建议将在11月提交G20领导人。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。