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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 16:11 BJT

全球金融：FSB开始就深入改革汇率定价征询意见

路透伦敦7月15日 - 全球监管者--金融稳定委员会(FSB)正研究对外汇市场的基准定价体系进行彻底改革，以回应外界对大银行交易员操控汇率的指控。现在这些指控正在调查当中。

作为二十国集团(G20)的金融管理机构，FSB周二发布了一份咨询文件，征询对若干建议的看法，包括改革市场基础结构、体系和基准汇价计算方式。

这些提议要比银行业几周前的预计更加深入。FSB称，银行及其他市场参与者需要在8月12日前答复，最终建议将在11月提交G20领导人。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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