路透基点：小米委托三家银行承办10亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国智能手机制造商小米已委托三家银行承办10亿美元三年期贷款，此前在4月启动的2亿美元一年期贷款案已取消。

德意志银行、摩根大通、摩根士丹利牵头这项10亿美元子弹式贷款。该贷款平均分为定期贷款(A部分)和循环信用贷款(B部分)。

两部分利率均为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.5个基点。

三家牵头行已将贷款案启动进入高级联贷阶段，邀请银行以既定条件参贷。

银行以牵头行兼簿记行的身分加入，承贷1.50亿美元或以上，有150个基点的费用，综合收益为282.5个基点。

消息人士称，与潜在承销银行的一对一会议周三和周四在香港举行。

借款人为小米香港公司。该公司今年稍早曾在市场上寻求2亿美元一年期贷款，以招商银行北京分行发出的备用信用证做担保。

然而，消息人士指出，这项交易已经取消。