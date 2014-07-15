路透基点：小米委托三家银行承办10亿美元三年期贷款--TRLPC

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国智能手机制造商小米已委托三家银行承办10亿美元三年期贷款，此前在4月启动的2亿美元一年期贷款案已取消。
德意志银行、摩根大通、摩根士丹利牵头这项10亿美元子弹式贷款。该贷款平均分为定期贷款(A部分)和循环信用贷款(B部分)。
两部分利率均为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.5个基点。
三家牵头行已将贷款案启动进入高级联贷阶段，邀请银行以既定条件参贷。
银行以牵头行兼簿记行的身分加入，承贷1.50亿美元或以上，有150个基点的费用，综合收益为282.5个基点。
消息人士称，与潜在承销银行的一对一会议周三和周四在香港举行。
借款人为小米香港公司。该公司今年稍早曾在市场上寻求2亿美元一年期贷款，以招商银行北京分行发出的备用信用证做担保。
然而，消息人士指出，这项交易已经取消。
新交易取得的资金将用于一般企业用途，且可能给母公司用作支应内地营运。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。