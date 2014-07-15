《全球汇市》日央行下调GDP预估压低日圆，美元观望FED主席证词

其他美联储官员的言论则显示出，决策者并不急于收紧政策，许多投资人预计叶伦的证词倾向也是如此。
周二稍晚出炉的美国6月零售销售数据可能会提供更多线索，有助于分析师预测第二季经济成长率。路透调查显示，分析师预计零售销售将按月增长0.6%，增幅高于5月的0.3%。
欧元兑美元 持稳于1.3620美元。欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元走强可能拖累欧元区经济复苏。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3604 1.3619 -0.11 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.50 101.53 -0.03 -3.61 105.30
欧元/日圆 138.06 138.27 -0.15 -4.61 144.73
美元/瑞郎 0.8923 0.8918 +0.06 -0.06 0.8928
英镑/美元 1.7139 1.7083 +0.33 +3.52 1.6556
美元/加元 1.0730 1.0708 +0.21 +1.04 1.0620
澳元/美元 0.9370 0.9393 -0.24 +5.13 0.8913
新西兰元/美元 0.8793 0.8803 -0.11 +7.15 0.8206
澳元/日圆 95.100 95.370 -0.28 +1.33 93.850
新西兰元/日圆 89.240 89.380 -0.16 +3.28 86.410
英镑/日圆 173.93 173.44 +0.28 -0.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0650 1.0661 -0.10 -1.83 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 杜明霞/于春红/朱晓军/张若琪/李婷仪/蔡美珍/艾茂林/田建华)