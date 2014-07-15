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债券 | 2014年 7月 15日 星期二 16:43 BJT

欧元债市：公债收益率走跌，欧洲央行总裁德拉吉重申可能动用QE

意大利 及西班牙10年期公债收益率 各跌3个基点，分别跌至2.86%及2.75%。

希腊10年期公债收益率 跌3个基点，至6.24%，葡萄牙10年券收益率 跌1个基点，至3.82%。

“由于欧洲央行暗示将继续维持宽松倾向，且未来几个月有可能推出量化宽松，二线国家公债利差大概还有更多操作空间，”RIA资本市场债券分析师Nick Stamenkovic称。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，至1.19%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/张若琪)
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