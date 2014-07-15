欧元债市：公债收益率走跌，欧洲央行总裁德拉吉重申可能动用QE

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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意大利 及西班牙10年期公债收益率 各跌3个基点，分别跌至2.86%及2.75%。
希腊10年期公债收益率 跌3个基点，至6.24%，葡萄牙10年券收益率 跌1个基点，至3.82%。
“由于欧洲央行暗示将继续维持宽松倾向，且未来几个月有可能推出量化宽松，二线国家公债利差大概还有更多操作空间，”RIA资本市场债券分析师Nick Stamenkovic称。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，至1.19%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/张若琪)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。