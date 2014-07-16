《市场热谈》中国谋定价权再推铁矿石掉期，参与度可能成短板

作者 李文科

路透北京7月16日 - 占据全球钢铁业半壁江山的中国为谋求铁矿石定价权再度发力。铁矿石期货<0#DCIO:>推出仅九个月之后，中国版铁矿石掉期(swap)也有望在本月上线交易。这意味着在矿价跌跌不休的市场背景下，全球最大买家中国又添风险管理利器。

可以说，铁矿石的价格左右着全球钢铁业的成本。按照贸易量计，铁矿石是全球排名第三的大宗商品，且其贸易量的七成都跟中国进口有关，因此中国此举不仅可以降低风险管理成本，提升资金效率，长远看很必然获得全球矿石定价基准的更多话语权。

数位业内消息人士告诉路透，中国铁矿石和动力煤掉期已经获得中国央行批准，本月内就可能在上海清算所一并上线交易。

“trade volume是衡量这个合约是不是成功的很重要因素，在当前矿价下跌预期下，对冲需求很强，大量现货落在中国，大量人民币结算，...掉期是有空间的。”中金公司大宗商品分析师马凯称。

当然鉴于大商所铁矿石期货的流动性已经很好，且上市较早的新交所铁矿石掉期亦吸引众多国内产业客户参与，有业界人士担心中国版铁矿石掉期上线之初可能面临流动性不足。

而乐观者认为，以人民币计价的中国铁矿石掉期可以规避国内投资者和产业客户的汇率风险，亦可以弥补矿石期货159（仅1月、5月和9月期货合约比较活跃）现象下的套保空白，甚至可以给资金紧缺的产业链客户增添融资途径，市场前景可期。

马凯也认为，市场各类投资者会慢慢参与进矿石掉期，矿石掉期业务也会经历一个从怀疑，到陌生、再到被市场接受的阶段，因为有实物贸易就有套保和投机需求。

曾参与矿石掉期模拟交易的一位市场人士也指出，中国版铁矿石掉期合约设计和新交所的合约很接近，从这个角度上而言，应该不存在合约设计上的问题，上次模拟交易更多只是测试交易机制上的问题，模拟的结果也不错，因此现在来看，最终对于上海清算所来说，其上线铁矿石掉期合约最重要的还是解决流动性和市场参与度问题。

掉期交易（Swap）是指交易双方约定在未来某一期限相互交换各自持有的资产或现金流的交易形式，与期权、期货和远期同为金融衍生品。此前新加坡交易所等机构已先行推出铁矿石掉期交易，但结算大多参照国际主要铁矿石价格指数。掉期在交换商品掉期合约过程中,只有商品价格的差额由商品价格的差额一方支付给另一方,而没有任何实际商品的交割。

举例说明：在掉期交易中，假设A是钢厂，B是铁矿石生产厂商，A为了锁定生产成本，通过掉期合约定期支出固定的采购成本给清算机构，并转成固定价格支付给B，B为了获得产品销售的固定收益，支付等同于浮动市价（一定观察期内现货的平均价）的现金流并通过清算机构给A，同时AB双方在现货市场进行货物买卖，达到套期保值的目的。

**流动性之忧**

一方面，中国钢铁业的产业基础和融资环境应当有利于铁矿石掉期的生根发芽；另一方面，作为中国推出的首批商品掉期，鉴于其专业程度较高，且同业竞争以及市场参与度等考虑，业界认为其上线后的流动性将成为首要考验。

参考中国之前推出的铁矿石期货，截至目前上市九个月之久，但其产业链客户的参与度还不是特别高，而中国期货市场普遍存在的159现象也同样出现在铁矿石期货身上，这导致很多产业链客户无法完整地管理和对冲风险，这也同样导致很多产业链客户远赴新加坡交易所利用其铁矿石掉期。

“短期铁矿石和动力煤的参与度一开始可能很难上去，别说做掉期了，现在国内做期货的产业链客户都比较少。”金银岛资讯铁矿石分析师弭澎琦坦言。

但市场人士指出，现在是推出铁矿石掉期很好的时机。从价格角度而言，当前铁矿石和动力煤价格暴跌，推出掉期产品可以满足市场越来越迫切的价格风险管理需求。

另一方面，在中国结构调整背景下，作为污染大户的中国钢铁业获得资金的成本相对较高，且很多贸易商和小钢厂甚至已经难以获得银行贷款，从这个角度而言，具备一定融资功能的掉期产品亦将具有很强的吸引力。

尤其是经历了青岛港口融资骗贷事件之后，我的钢铁网研究总监徐向春认为，中国版铁矿石掉期不仅可以给产业链客户提供风险管理，满足融资功能，亦可以吸引更多银行等金融机构的参与，提升其贷款客户的风险风范力度。

中国期市不少品种存在所谓“159现象”，就是指很多期货品种虽有10余个合约交易，但却只有1月、5月、9月合约比较活跃，其他月份合约的活跃度不够。这被认为是期货市场产业客户参与度不够，投机性比较浓的表现之一。

数据显示，2002年铁矿石进口首次突破1亿吨，此后中国铁矿石进口一直居高不下，在2010年之前年增长率维持30%以上，同期全球铁矿石进口增速不足一成，之后中国进口增速略有放缓，但2013年中国进口铁矿石已高达8.19亿吨，进口依存度接近七成。

欲浏览国际铁矿石现货价格走势，请点选(bit.ly/1yp8Zev)

**定价权之争**

中国的粗钢产能占全球一半之巨，最重要的原料铁矿石却多数要依赖进口。过去十年时间里，中国钢铁业高速增长以及海外矿石供应相对垄断，铁矿石市场一直处于卖方市场。

定价权的缺失被认为是中国钢铁业遭遇铁矿石进口劣势的主要原因，从联合谈判长协，到北矿所推出铁矿石现货交易平台，再到大商所出炉铁矿石期货等等，中国推出这一系列举措试图谋求更强的矿石定价话语权。

而铁矿石掉期的推出无疑亦将成为中国谋求矿石定价权的重要一环，尤其是在矿石市场转向买方市场之际。

不过中国版铁矿石掉期一面世就将面临很多挑战，即使度过了参与度考验这一关，也还会面临市场未全面开放、信用违约风险以及监管不到位等其他挑战，中国谋求铁矿石定价仍有很长的路要走。

一位驻香港的矿石贸易商就表示，国内已经有铁矿石期货，新加坡也有掉期，中国版铁矿石掉期的作用不会太大。

消息人士向路透称，铁矿石和动力煤掉期均以人民币计价，且目前只有注册在中国的企业可以参与。显示国外的贸易商和矿石供应商仍被排除在中国版铁矿石掉期之外，而目前普氏指数和TSI指数在国际铁矿石贸易定价基准中普及度较高，中国铁矿石掉期指数标的能否被市场认同亦存疑虑。