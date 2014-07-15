重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.15%，定位不脱二级

* 招标品种：财政部10年续发国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(16日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：4.09%-4.20%

* 预测均值：4.15%

路透北京7月15日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发10年固息国债。路透调查显示，本周新债供给压力较大，且6月M2增速远超今年目标将制约货币政策放松空间，进一步打击市场情绪，限制机构在一级介入长债积极性。明日新债结果料围绕二级水平，收益率预测均值4.15%。

交易人士亦提到，明日将有二季度GDP等重磅经济数据公布，届时数据情况或对新债发行形成扰动。

“大家对长端都挺谨慎的，有不利消息影响更拖累信心，配置需求也不踊跃，感觉明天10年国债需求一般。”北京一大型银行交易员称。

国信证券报告指出，近期市场逐渐走弱，长端利率债招标收益率始终易上难下，预计本次10年期也会在二级附近的水平，甚至高于二级，不过考虑承销机构考核压力，中标结果偏离幅度不会过大。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.1298%。二级市场上，此次续发的标的券140012最新报价收益率 为4.28%/4.05%。

中国国家开发银行 周二招标的多期增发债中，中长端结果高于预期；交易员表示，近期一级市场本就偏弱，加之稍早公布的金融数据令机构对货币政策进一步松动的期待降温，多重作用推高收益率定位。

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

国家统计局周三(16日)将召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。路透调查中值显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。

明日新债为今年第12期国债的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。原发行部分当日停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月23日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%，按半年付息。