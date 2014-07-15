台湾金融：金管会同意合库商业银行在柬埔寨金边分行下设二支行

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透台北7月15日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意合库金 旗下合库商业银行向柬埔寨主管机关申请在金边分行下设立二家支行--德他拉支行及菩森芷支行。
目前合库已设立之国外分支机构计有一家子银行、七家分行、一家支行及一个代表人办事处，分别在比利时、菲律宾、美国、香港、澳洲、柬埔寨及中国大陆等地区。
金管会称，目前已有一银、兆丰银、合库在金边设立分行，另外玉山商业银行持有当地Union Commercial Bank Plc. 的70%股权、国泰世华商业银行持有Cathay United Bank (Cambodia) Corporation Limited 100%股权。
合库金周二收升0.58%报17.4台币。(完) (记者 高洁如 审校 黄凯)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。