台湾金融：金管会同意合库商业银行在柬埔寨金边分行下设二支行

路透台北7月15日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意合库金 旗下合库商业银行向柬埔寨主管机关申请在金边分行下设立二家支行--德他拉支行及菩森芷支行。

目前合库已设立之国外分支机构计有一家子银行、七家分行、一家支行及一个代表人办事处，分别在比利时、菲律宾、美国、香港、澳洲、柬埔寨及中国大陆等地区。

金管会称，目前已有一银、兆丰银、合库在金边设立分行，另外玉山商业银行持有当地Union Commercial Bank Plc. 的70%股权、国泰世华商业银行持有Cathay United Bank (Cambodia) Corporation Limited 100%股权。