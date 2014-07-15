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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 17:06 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月15日

路透香港7月15日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:55时,1港元
=0.80092人民币 )
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元  A/B股比价
                                                          )        
  深物业                                       6.85          5.09        1.68
                                                                   
  南玻                                         6.95          5.51        1.57
                                                                   
  深康佳                                       4.60          2.95        1.95
                                                                   
  ST中华                                       6.25          2.74        2.85
                                                                   
  深深宝                                       6.72          6.86        1.22
                                                                   
  深赤湾                                      13.24         12.15        1.36
                                                                   
  招商地                                      11.12         11.97        1.16
 产                                                                
  特力                                         9.69          5.94        2.04
                                                                   
  飞亚达                                       8.55          6.17        1.73
                                                                   
  一致药                                      44.90         36.37        1.54
 业                                                                
  深深房                                       3.99          2.89        1.72
                                                                   
  ST盛润                                       6.88          5.95        1.44
                                                                   
  深纺织                                       8.16          5.86        1.74
                                                                   
  方大集                                       7.85          3.82        2.57
 团                                                                
  深赛格                                       5.00          2.87        2.18
                                                                   
  宝石                                         7.60          4.88        1.94
                                                                   
  小天鹅                                      10.26          9.89        1.30
                                                                   
  粤高速                                       3.23          2.51        1.61
                                                                   
  晨鸣纸                                       4.16          3.63        1.43
 业                                                                
  ST珠江                                       5.48          2.88        2.38
                                                                   
  美菱电                                       4.81          4.90        1.23
 器                                                                
  大冷股                                      10.21          7.05        1.81
 份                                                                
  粤电力                                       4.59          4.64        1.24
                                                                   
  佛山照                                       9.44          6.32        1.86
 明                                                                
  江铃汽                                      32.00         30.94        1.29
 车                                                                
  沙隆达                                      12.53          9.10        1.72
                                                                   
  苏常柴                                       8.10          4.70        2.15
                                                                   
  威孚高                                      25.69         26.02        1.23
 科                                                                
  古井贡                                      21.54         16.89        1.59
 酒                                                                
  ST东海                                       5.57          4.96        1.40
                                                                   
  长安汽                                      12.74         16.40        0.97
 车                                                                
  京东方                                       2.21          2.05        1.35
                                                                   
  鲁泰                                         8.67         10.47        1.03
                                                                   
  本钢板                                       4.37          2.52        2.17
 材                                                                
  张裕                                        24.80         18.71        1.65
                                                                   
    
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程          
                                      表                          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程            
                                      表                          
  香港新闻                            中国新股新闻                            
  台湾新闻                            香港新股新闻                            
  中国股市观察                        中国个股业绩                            
  香港股市观察                        报摘                                   
  中国融资融券                                                    
 
 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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