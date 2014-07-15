《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月15日

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:55时,1港元 =0.80092人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 6.85 5.09 1.68 南玻 6.95 5.51 1.57 深康佳 4.60 2.95 1.95 ST中华 6.25 2.74 2.85 深深宝 6.72 6.86 1.22 深赤湾 13.24 12.15 1.36 招商地 11.12 11.97 1.16 产 特力 9.69 5.94 2.04 飞亚达 8.55 6.17 1.73 一致药 44.90 36.37 1.54 业 深深房 3.99 2.89 1.72 ST盛润 6.88 5.95 1.44 深纺织 8.16 5.86 1.74 方大集 7.85 3.82 2.57 团 深赛格 5.00 2.87 2.18 宝石 7.60 4.88 1.94 小天鹅 10.26 9.89 1.30 粤高速 3.23 2.51 1.61 晨鸣纸 4.16 3.63 1.43 业 ST珠江 5.48 2.88 2.38 美菱电 4.81 4.90 1.23 器 大冷股 10.21 7.05 1.81 份 粤电力 4.59 4.64 1.24 佛山照 9.44 6.32 1.86 明 江铃汽 32.00 30.94 1.29 车 沙隆达 12.53 9.10 1.72 苏常柴 8.10 4.70 2.15 威孚高 25.69 26.02 1.23 科 古井贡 21.54 16.89 1.59 酒 ST东海 5.57 4.96 1.40 长安汽 12.74 16.40 0.97 车 京东方 2.21 2.05 1.35 鲁泰 8.67 10.47 1.03 本钢板 4.37 2.52 2.17 材 张裕 24.80 18.71 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。