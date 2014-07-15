《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月15日

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:59时,1美元=6.208人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.1 0.464 2.12 大众交通 6.46 0.616 1.69 永生投资 15.05 1.267 1.91 老凤祥 27.67 2.644 1.69 鼎立股份 11.22 0.616 2.93 氯碱化工 7.76 0.447 2.80 双钱股份 11.92 0.688 2.79 海立股份 7.51 0.542 2.23 浦东金桥 10.43 0.963 1.74 外高桥 26.63 1.528 2.81 ST联华 18.8 1.624 1.86 锦江投资 9.24 0.906 1.64 中路股份 17.16 0.824 3.35 金山开发 13.76 0.591 3.75 海欣股份 7.27 0.468 2.50 大江股份 5.9 0.36 2.64 上柴股份 10.17 0.677 2.42 丹化科技 5.98 0.412 2.34 上海三毛 6.35 0.623 1.64 友谊股份 10.99 1.201 1.47 上工申贝 11.2 0.559 3.23 上海机电 16.64 1.702 1.57 宝信软件 29.74 1.902 2.52 上海物贸 9.5 0.623 2.46 上海普天 20.8 0.795 4.21 陆家嘴 15.69 1.476 1.71 华新水泥 6.92 0.896 1.24 锦江股份 17.85 1.498 1.92 华电能源 2.95 0.303 1.57 SST天海 6.2 0.29 3.44 大名城 6.63 0.376 2.84 东方通信 13.02 0.564 3.72 黄山旅游 12.79 1.276 1.61 开开实业 12.41 0.767 2.61 海南航空 1.71 0.363 0.76 ST轻骑 4.51 0.325 2.24 振华重工 3.25 0.385 1.36 锦州港 4.11 0.389 1.70 九龙山 3.35 0.29 1.86 凌云股份 8.79 0.519 2.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。