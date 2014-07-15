版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 17:03 BJT

《汇市简讯》英国CPI增幅高于预期，欧元/英镑空头士气大振

0856GMT

* 受英国6月CPI高于预期影响，欧元/英镑下探0.7935英镑(7月10日低点)

* 英国CPI年增率1.9%，高于市场预估的1.6%，5月时年增率创54个月低点1.5%

* 欧元/英镑较强支撑位在0.7926、0.7915(近期触及的22个月低点)、及0.7900

* 英国通胀数据公布前，欧元/英镑的企业卖盘在0.7980附近

* 0.7981为周一触及的13日高位，因遭遇一波空头回补(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐