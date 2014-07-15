《汇市简讯》英国CPI增幅高于预期，欧元/英镑空头士气大振

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
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* 受英国6月CPI高于预期影响，欧元/英镑下探0.7935英镑(7月10日低点)
* 英国CPI年增率1.9%，高于市场预估的1.6%，5月时年增率创54个月低点1.5%
* 欧元/英镑较强支撑位在0.7926、0.7915(近期触及的22个月低点)、及0.7900
* 英国通胀数据公布前，欧元/英镑的企业卖盘在0.7980附近
* 0.7981为周一触及的13日高位，因遭遇一波空头回补(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。