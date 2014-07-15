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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 17:06 BJT

新兴汇市：亚币下滑，部分投资者在FED主席叶伦国会证词前平仓

新兴亚洲货币今年多数呈现上扬，因在主要发达国家的宽松货币政策下，投资人向亚洲地区寻求更高的收益。

韩元引领亚洲货币下跌，韩元兑美元一度挫低逾%，受外资美元买盘打击。

市场人士称，外资在周二稍晚叶伦参议院听证前买进美元，使得韩元回跌。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.53 101.55 +0.02 +3.69 105.28

坡元 1.2422 1.2415 -0.06 +1.69 1.2632

台币 30.042 30.001 -0.14 -0.31 29.950

韩元 1027.15 1018.20 -0.87 +2.75 1055.40

泰铢 32.13 32.12 -0.03 +2.27 32.86

菲律宾披索 43.63 43.49 -0.31 +1.78 44.40

印尼卢比 11735.00 11660.00 -0.64 +3.62 12160.00

印度卢比 60.12 60.08 -0.07 +2.79 61.80

马币 3.1790 3.1815 +0.08 +3.04 3.2755

人民币 6.2075 6.2059 -0.03 -2.47 6.0539

(完)

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