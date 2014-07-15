新兴汇市：亚币下滑，部分投资者在FED主席叶伦国会证词前平仓

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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新兴亚洲货币今年多数呈现上扬，因在主要发达国家的宽松货币政策下，投资人向亚洲地区寻求更高的收益。
韩元引领亚洲货币下跌，韩元兑美元一度挫低逾%，受外资美元买盘打击。
市场人士称，外资在周二稍晚叶伦参议院听证前买进美元，使得韩元回跌。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.53 101.55 +0.02 +3.69 105.28
坡元 1.2422 1.2415 -0.06 +1.69 1.2632
台币 30.042 30.001 -0.14 -0.31 29.950
韩元 1027.15 1018.20 -0.87 +2.75 1055.40
泰铢 32.13 32.12 -0.03 +2.27 32.86
菲律宾披索 43.63 43.49 -0.31 +1.78 44.40
印尼卢比 11735.00 11660.00 -0.64 +3.62 12160.00
印度卢比 60.12 60.08 -0.07 +2.79 61.80
马币 3.1790 3.1815 +0.08 +3.04 3.2755
人民币 6.2075 6.2059 -0.03 -2.47 6.0539
(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。