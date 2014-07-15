欧洲经济：欧元区国家改革努力应获经济激励--欧盟执委会主席候选人

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透法国斯特拉斯堡7月15日 - 欧盟执委会主席的指定候选人贾克周二表示，如果欧元区国家努力进行经济改革，应该获得经济激励。
贾克还向欧洲议会议员呼吁建立欧元区18国的预算案。这些议员将稍晚就他的候选资格进行投票。
“若欧元区成员国做出了特别巨大的努力，我们就必须反映在经济激励上，这可以伴随着其努力过程，”贾克称。
“这种情况下，我们将必须认真思考设立欧元区自身的预算额度。”
贾克还呼吁在欧盟与美国的贸易协定谈判中增进透明度。他表示，“如果我们不发布相关文档...这个条约就会失败。在大众看来，它就会失败。”(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。