欧洲经济：欧元区国家改革努力应获经济激励--欧盟执委会主席候选人

路透法国斯特拉斯堡7月15日 - 欧盟执委会主席的指定候选人贾克周二表示，如果欧元区国家努力进行经济改革，应该获得经济激励。

贾克还向欧洲议会议员呼吁建立欧元区18国的预算案。这些议员将稍晚就他的候选资格进行投票。

“若欧元区成员国做出了特别巨大的努力，我们就必须反映在经济激励上，这可以伴随着其努力过程，”贾克称。

“这种情况下，我们将必须认真思考设立欧元区自身的预算额度。”