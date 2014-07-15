基金产业：Lone Star重启一桩东京地产交易，与GIC的谈判中止--消息

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透东京7月15日 - 据三位知情人士称，全球收购基金Lone Star Funds正为东京市中心的一组建筑寻找买家。此前该基金与新加坡政府投资公司(GIC) 的独家谈判中止，因该地产所有权存在法律争端。
GIC今年稍早同意以大约13亿美元收购目黑雅叙园(Meguro Gajoen)地产。该地产包括办公楼和结婚礼堂，若成交将成为2008年金融危机以来东京最大的地产交易之一。
不过消息人士称，GIC目前对完成交易持谨慎态度，因该地产创建人Rikizo Hosokawa的家人4月提起了一项诉讼。该消息人士拒绝具名，因该事仍属保密。
GIC和Lone Star均拒绝置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。