基金产业：Lone Star重启一桩东京地产交易，与GIC的谈判中止--消息

路透东京7月15日 - 据三位知情人士称，全球收购基金Lone Star Funds正为东京市中心的一组建筑寻找买家。此前该基金与新加坡政府投资公司(GIC) 的独家谈判中止，因该地产所有权存在法律争端。

GIC今年稍早同意以大约13亿美元收购目黑雅叙园(Meguro Gajoen)地产。该地产包括办公楼和结婚礼堂，若成交将成为2008年金融危机以来东京最大的地产交易之一。

不过消息人士称，GIC目前对完成交易持谨慎态度，因该地产创建人Rikizo Hosokawa的家人4月提起了一项诉讼。该消息人士拒绝具名，因该事仍属保密。

GIC和Lone Star均拒绝置评。(完)