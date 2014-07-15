更新版 1-台湾货币市场：短率没有明显变化，跨月资金供给暂无疑虑

* 短率在既有区间来回

* 跨月资金供给暂时没有问题

* 市场对月底情势倾向乐观 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北7月15日 - 台湾银行间短率周二平稳。市场人士指出，央行收回隔夜资金十分积极，令超额准备负数持续扩大，但隔天又重回市场，宽裕的资金情势令市场对月底保持乐观，认为不会再重现6月季底的紧俏态势。

银行资金调度人士表示，多数大型银行资金充裕，上日起也出现少量三周期的跨月资金供应，利率约在0.46%，令可能在月底遭逢资金调度难度的小型银行及票券商暂时放心，因行库愿意提供跨月资金显示市场并不紧俏。

〞我们已经少量拿到一些跨月的拆款进来，...这就测出风向这个月应该还好。〞一位大型票券商交易员说。

此外，一本地大型银行调度人士亦指出，多数本地银行及外商银行仍钱多静待去化，不过部分外资保管行似受到客户汇出的影响，帐上没有太多余钱。近来台币兑美元 略略趋贬，虽然亚股走强，但亚币如韩元、人民币走弱，外资汇出也令台币偏弱。

下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重要公司股利发放，总额超过千亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.388-0.450%。

**短票利率暂无明显变化**

短票市场方面，法人及银行端的资金供应均感充足，银行端买票意愿亦不弱，让利率维持在既有水准。票券商指出，随着时序接近月底，因应现金股利发放的企业发票量也会温和增温，但力道尚属温和，目前看来不会造成市场的过度波动。

〞7月底看起来不会缺钱，...我们不急着拿跨月的钱。〞另一大型票券商的交易主管说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月14日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.592%。

台湾央行周二公布，共发行1,044亿台币存单，与今日存单到期金额1,042亿相较，存单发行余额增加2亿。

本周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，其他交易日落点分别为周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负257亿台币，累积超额准备为负2,126亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,146亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持平。交易员表示，今日有250亿台币的国库券以及30亿台塑石化 公司债到期还本，市场资金基本上仍宽松，多以到期续做为主。

他们指出，受月中例行的资金需求影响，投信与寿险的资金分配稍有不均，但不影响调度。不过要留意近日外汇市场的变化，外资似有转汇出迹象。

“客户端各有进出，虽是月中，资金还充裕。”一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，投信虽然钱多，但落点多要求以月内为主，以因应法人客户发放股利的赎回需求。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也同上日。