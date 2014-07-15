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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 18:28 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差缩至逾四个月低点

路透新加坡7月15日 - 周二，亚洲180-cst与380-cst燃料油价差连续第三日下跌，触及逾四个月低点。消息人士称180-cst燃料油有大量纸货互换卖盘。

路透数据显示，粘度价差周二为每吨5美元，较周一每吨下跌0.75美元。

虽然没有实货交易，但消息人士称周二完成了大量纸货交易，嘉能可卖出而BP买入。

“似乎一家(嘉能可)试图缩窄价差，而另一家(BP)试图拓宽，”一家新加坡贸易商称。

其他市场新闻方面，据新加坡海事及港务管理局(MPA)数据，新加坡船用燃油销售6月创三个月低点。

6月船用燃油总销量为337万吨，较前月下降7%，较上年同期减少3%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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