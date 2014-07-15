CNH动态：离岸即期继续小幅走跌，部分投资者平仓待交易方向明朗

路透香港7月15日 - 离岸人民币现汇 周二继续小幅走跌，走势与在岸人民币中间价及即期方向一致，部分投资者平仓以待交易方向趋于明朗。

“最近市场多空力量相对均衡，市场方向不明朗，有部分客盘已平仓待市场方向更清晰，美联储主席叶伦周二和周三在国会发表的言论也值得关注。“一中资行人士说。

本地时间下午18:22时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2134，较上日下跌49点子或0.08%，上日尾盘在6.2085。

中国人民币兑美元 周二连续第四天收跌至6.2080，盘间围绕6.21元关口震荡。今日中间价微跌，连续第三天低开；盘面结购汇相对均衡，短期内则仍偏向购汇，但料在当前价位续做盘整。

截至6月末中国国家外汇储备为3.99万亿美元，较3月底增长1.1%，增速是2012年12月以来最低，东方汇理认为这说明约有1,000亿美元的资金外流，也解释了人民币承受下行压力的原因。

美元指数 持稳在80.174，守在7月1日所及两个月低点79.740上方。市场将检视美联储主席叶伦周二和周三在国会发表的言论，寻找联储进一步升息的时间线索。此前出炉的美国第二季数据暗示，经济增长势头正在增强。（完）

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