欧洲汇市：英镑下滑，数据显示英国通胀率跳升幅度超预期

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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短期英镑利率期货<0#FSS:>下跌，且英镑海外指数互换曲线显示12月升息的可能性小幅上升。
过去一年通胀率大体在下滑，且低于英国央行设定的2%的目标，在英国经济出人意外强劲复苏之际，使得央行可以迟迟不升息。
“英国央行不急于升息的考虑之一...是通胀率低于目标，给予央行一定缓冲空间。”汇丰控股的汇市分析师Daragh Maher称。
“今日公布的通胀率上涨，意味着缓冲空间减少，不过我们不知道英国央行对今日数据的看重程度如何。”(完)
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(编译/审校 田建华/王洋)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。