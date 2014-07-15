欧洲汇市：英镑下滑，数据显示英国通胀率跳升幅度超预期

短期英镑利率期货<0#FSS:>下跌，且英镑海外指数互换曲线显示12月升息的可能性小幅上升。

过去一年通胀率大体在下滑，且低于英国央行设定的2%的目标，在英国经济出人意外强劲复苏之际，使得央行可以迟迟不升息。

“英国央行不急于升息的考虑之一...是通胀率低于目标，给予央行一定缓冲空间。”汇丰控股的汇市分析师Daragh Maher称。

“今日公布的通胀率上涨，意味着缓冲空间减少，不过我们不知道英国央行对今日数据的看重程度如何。”(完)

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