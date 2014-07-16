更正-欧洲汇市：英镑上涨，数据显示英国通胀率跳升幅度超预期(7月15日)

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
(更正：因译文有误，标题改为“英镑上涨”，非“英镑下滑”)
路透伦敦7月15日 - 周二英镑上涨，英国公债下跌，稍早数据显示英国6月通胀率意外跳涨，创下1月来最高，提升了市场对今年加息的预期。
英国国家统计局称，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%。路透调查的分析师此前预估，6月通胀将从5月的1.5%升至1.6%。
英镑从数据公布前的1.7078升至1.7147，涨幅为三分之一个百分点，并逼近本月稍早触及的近六年高位1.7180。
欧元兑英镑从数据公布前的0.79755跌至一周低点0.7927，日内下跌0.5%。
短期英镑利率期货<0#FSS:>下跌，且英镑海外指数互换曲线显示12月升息的可能性小幅上升。
过去一年通胀率大体在下滑，且低于英国央行设定的2%的目标，在英国经济出人意外强劲复苏之际，使得央行可以迟迟不升息。
“英国央行不急于升息的考虑之一...是通胀率低于目标，给予央行一定缓冲空间。”汇丰控股的汇市分析师Daragh Maher称。
“今日公布的通胀率上涨，意味着缓冲空间减少，不过我们不知道英国央行对今日数据的看重程度如何。”(完)
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(编译/审校 田建华/王洋)
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