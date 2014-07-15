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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 18:50 BJT

东南亚股市：印尼股市收高，泰国股市终止12日连涨走势

路透曼谷7月15日 - 印尼股市周二收高，大型银行股领涨；泰国股市从逾13个月高位回落，因在大盘连续上涨12日后，投资者对近期上涨个股获利了结。

印尼股市 收高约1%，过去两日共计跌1.5%。Bank Mandiri 和Bank Rakyat 带动大盘反弹。

据经纪商称，市场关注焦点是7月22日总统大选的官方结果。

泰国股市 下跌0.3%，报1,524.53点，从周一创下的去年6月以来最高收位1,529.23点拉回。

Siam Commercial Bank 和PTT Global Chemical 下跌。

新加坡股市 及菲律宾股市 微幅上涨，与亚洲股市 走势相符，越南股市 涨0.5%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 439.07 -0.17 -0.04 +13.05 388.37

新加坡 3291.42 0.44 +0.01 +3.91 3167.43

马来西亚 1884.87 1.72 +0.09 +0.96 1866.96

泰国 1524.53 -4.70 -0.31 +17.39 1298.71

印尼 5070.82 49.76 +0.99 +18.64 4274.18

菲律宾 6834.04 3.67 +0.05 +16.03 5889.83

越南 589.31 3.08 +0.53 +16.78 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(编译 于春红; 审校 田建华)
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