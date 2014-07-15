东南亚股市：印尼股市收高，泰国股市终止12日连涨走势

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透曼谷7月15日 - 印尼股市周二收高，大型银行股领涨；泰国股市从逾13个月高位回落，因在大盘连续上涨12日后，投资者对近期上涨个股获利了结。
印尼股市 收高约1%，过去两日共计跌1.5%。Bank Mandiri 和Bank Rakyat 带动大盘反弹。
据经纪商称，市场关注焦点是7月22日总统大选的官方结果。
泰国股市 下跌0.3%，报1,524.53点，从周一创下的去年6月以来最高收位1,529.23点拉回。
Siam Commercial Bank 和PTT Global Chemical 下跌。
新加坡股市 及菲律宾股市 微幅上涨，与亚洲股市 走势相符，越南股市 涨0.5%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 439.07 -0.17 -0.04 +13.05 388.37
新加坡 3291.42 0.44 +0.01 +3.91 3167.43
马来西亚 1884.87 1.72 +0.09 +0.96 1866.96
泰国 1524.53 -4.70 -0.31 +17.39 1298.71
印尼 5070.82 49.76 +0.99 +18.64 4274.18
菲律宾 6834.04 3.67 +0.05 +16.03 5889.83
越南 589.31 3.08 +0.53 +16.78 504.63
(完)
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(编译 于春红; 审校 田建华)
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